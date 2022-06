BEKIJK: Van den Bergh vloert Anderson, Smith én Price op weg naar titel in Denemarken

In Kopenhagen mocht de top van de PDC zich op de Nordic Masters meten tegen de beste spelers uit de regio. De 23-jarige Deen Benjamin Drue-Reus werd een opwarmertje voor Dimitri Van den Bergh: 6-0.

En of "Dancing Dimi" nadien warm stond. Nummer 2 van de wereld Gerwyn Price kwam er niet aan te pas en werd in de kwartfinales met 10-5 overtuigend opzijgezet.

Van den Bergh had de smaak te pakken en dat mocht ook Michael Smith aan den lijve ondervinden. "Bully Boy" schreef vorige week nog de US Darts Masters op zijn naam, maar Van den Bergh gaf de nummer 4 van de wereld geen schijn van kans in de halve finale: 11-4.

In de finale wachtte tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Van den Bergh liep snel 8-0 uit, met onder meer een 130-check-out. "The Flying Scotsman kon nog even terugklauwen tot 8-4, maar Van den Bergh viel niet af te stoppen. Bij 11-5 mocht "Dancing Dimi" een vreugdedansje doen.