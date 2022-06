The Wizard tovert samen met Heta: Australië wint voor het eerst de World Cup of Darts

Australië heeft als underdog de World Cup of Darts gewonnen. Het is de eerste keer dat Australië de prestigieuze landencompetitie wint. Simon "The Wizard" Whitlock steeg- aan de zijde van Damon Heta - nog eens boven zichzelf uit, hij nam zo revanche voor zijn verloren finale uit 2012. Australië klopte achtereenvolgens België, Engeland en Wales op weg naar de verdiende titel.

De 53-jarige Whitlock, nummer 25 van de wereld, verloor in 2012 op een dramatische manier van Engeland, toen met Paul Nicholson als teammaat. Met de 35-jarige Heta, nummer 19, was het duo "on fire" in Frankfurt.



De tegenvoeters waren het vijfde reekshoofd, in de kwartfinale klopten ze onze vierde reekshoofden Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Van de Bergh klopte in zijn enkel Heta, Huybrechts gooide 170 uit, maar botste wel op Whitlock. De 2 Belgen verloren nog geen koppelpartij, maar daar brachten Whitlock en Heta verandering in met een droge 4-0 door een gemiddelde van 109,31.



(lees voort onder tweet)



Reekshoofd 1 Engeland, dat Schotland had gewipt, wachtte in de halve finale. Het kwam zelfs niet tot een koppelpartij. Michael Smith stond 3-1 voor tegen Heta (first to 4), maar maakte dan een kostbare fout. Heta ging erop en erover (4-3).



Whitlock, die er in alle 12 edities van de World Cup bij was, was op een missie: hij gunde James Wade geen kans met 4-0.

In de finale wachtte Wales, het tweede reekshoofd, dat voor een tweede titel in drie jaar ging. Gerwyn Price, nummer 2 van de wereld, en nummer 8 Jonny Clayton waren op papier de beste, ze wipten in de halve finale Nederland (zonder de geopereerde Van Gerwen evenwel).



Maar dit was het toernooi van de Whitlock en Heta. Die laatste "whitewashes" verrassend Price in de opener (4-0). Whitlock kwam onder druk tegen Clayton, maar toverde enkele magistrale pijlen uit zijn mouw.



Whitlocks arm trilde om het af te maken, maar bij een 7e matchdart lukte het dan toch.