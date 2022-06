Organisator: "WK 3x3 in Antwerpen is nu al een succes, zo'n event heeft grote toekomst"

Het WK 3x3 basket in Antwerpen is over halfweg. De Belgische teams doen het uitstekend, het weer is prachtig en de ambiance is top. Tijd om een tussentijdse balans op te maken met de organisator.

Urban vibe van de grootstad die basketbal ademt

"Deze vorm van evenementen heeft een heel grote toekomst voor zich. Het heeft gewoon alles." Michel Francken van organisator Sportizon legt uit waarom het format zo goed werkt. "Het wordt georganiseerd in een grootstad, die geselecteerd wordt op basis van een geschiedenis met basketbal. Waar veel actieve pleintjes zijn." Dat in combinatie met een sport die heel gemakkelijk te volgen is. "Het is kort, het is krachtig, het is spectaculair… en gewoon heel verrassend. Voeg hier nog de muziek en de mc aan toe, die tijdens de match het publiek nog kan aanvuren en je hebt een recept voor succes."

Alle doelgroepen worden bereikt. Passanten en stedelingen die gewoon een kijkje komen nemen. Maar ook de basketballiefhebber, de Lions- en Cats-fans en de algemene sportfans. Iedereen komt aan z'n trekken.

De venue is zo opgebouwd dat passanten tussen 11 u en 17 u gewoon gratis kunnen binnenwandelen. "Je ziet ook veel scholen die om 11 u al in de tribune zitten. Vanaf 17 u moet je reserveren en betalen, maar je krijgt gratis consumpties… dus in feite is het ook gratis", aldus Francken.



Succes van de Belgen en toegankelijkheid van de atleten

Tot twee jaar geleden waren de Belgian Lions en ook de Cats nog onbekend. Maar zoals het hockey heeft ook het 3x3 na de Olympische Spelen een populariteitsboost gekregen. "We hebben heel de binnenstad ingenomen. 3x3 is overal in Antwerpen. Al die nationale ploegen lopen hier gewoon tussen de mensen rond in hun outfit of in hun trainingspak, van de Grote Markt naar de Groenplaats." Die toegankelijkheid triggert de mensen wel: "Ik loop hier tussen die Brazilianen, Japanners en straks zijn die in een stadion van 1.700 man aan het spelen. Da’s voor de mensen wel leuk."

Dat het succes van de Belgische ploegen een extra meevaller is, weet Fracken natuurlijk ook. "We mogen uiteraard trots zijn op de prestaties van de Lions en de Cats." Maar indien ze de finales op zondag niet halen, vreest de organisator niet voor een dip. "Ik hou daar geen rekening mee (lacht). Ik denk dat iedereen heeft gezien dat het leuk is om te volgen en dat er een toffe ambiance is." "Maar ik heb ook al andere wedstrijden gezien, rond de middag. Polen, Fransen, Brazilianen, Nederlanders… Het stadion zit gewoon vol en mensen genieten van de sport. Zondag wordt sowieso een mooie dag."

Goed weer als extra boost