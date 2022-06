Hoe ziet een 3x3-basketbalveld eruit? "Ondergrond vergt wel wat aanpassing"

Een voormalige sporthal in Merksem is omgebouwd tot tijdelijk trainingscentrum van de Belgische 3x3-teams. Team Antwerp, de enige Belgische profploeg in het 3x3-circuit en hofleverancier van de nationale ploeg, heeft er zijn thuisbasis, maar in de aanloop naar het WK maken ook de Belgische vrouwen gebruik van de faciliteiten.

Want zo'n 3x3-terrein zit er toch wat anders uit dan een gewoon basketbalveld. Niet het vertrouwde parket, wel een vloer die bestaat uit kunststof tegels die in elkaar geklikt worden.

De speciaal ontworpen 3x3-vloeren zijn waterdoorlatend - niet onbelangrijk bij een sport die vooral buiten beoefend wordt - en zijn ook stugger dan de klassieke indoor parketvloer. Voor doorwinterde profs als Belgian Cat Julie Vanloo is dat toch even wennen.



"Het is inderdaad een soort mat die op de grond ligt. Het is een heel ander gevoel dan we gewoon zijn van in de zaal. Het verschil is groot. Deze vloer is veel harder en glijdt minder. Het vergt toch wel wat aanpassing", vertelt Vanloo aan Sporza.



De vrouwen moeten ook wennen aan de bal. "Er is maar één 3x3-bal, waarmee zowel mannen als vrouwen spelen. Die is even groot als de bal waar wij als vrouwen normaal mee spelen, maar hij heeft wel het gewicht van een bal voor mannen en is dus iets zwaarder. Ook dat is aanpassen, maar ik denk dat iedereen het snel gewoon zal zijn."



Vanloo is heel erg te spreken over de faciliteiten in Merksem. "Deze accommodatie is echt ideaal. Alles is hier aanwezig, van de vloer tot de ballen. Ook een luide muziekinstallatie, zoals ook in 3x3-wedstrijden het geval is. Daar moeten we ook aan wennen."

Vanloo kijkt uit naar het WK, vandaag spelen de Cats hun eerste wedstrijden: "Ik heb er superveel goesting in om voor eigen volk te spelen. Dat zal ons een extra boost geven. Het is altijd een hele eer om voor je land te mogen spelen."