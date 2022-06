Haar mentor was Kobe Bryant, nu schittert toptalent Hailey Van Lith op het WK 3x3

Een profspeelster is Van Lith nog niet, maar haar aanhang op sociale media mag toch al gezien worden: meer dan 700.000 volgers op Instagram, ruim 60.000 op TikTok. "Ik hou zelf meer van Instagram, TikTok is nog wat nieuw voor mij. Daar is mijn vader de grote ster", lacht Van Lith over de filmpjes waarin ook haar vader opdraaft.



Op sociale media gaat het er vaak vrolijk aan toe, maar op het veld is het bittere ernst voor Van Lith. "Het is zeker mijn doel om in de WNBA te spelen. Daar droom ik al mijn hele leven van. Na dit WK en deze zomer blijf ik voortwerken aan die droom."



Maar eerst dus nog het WK in Antwerpen. Kan ze op de Groenplaats schitteren zoals ze dat deed op het WK U18? "Ik weet niet of ik de ster van dit WK kan worden, dat zullen we moeten zien. Ik geef me 100 procent en wil plezier hebben. Als ik niet de ster ben, maar we winnen wel het WK, dan zal ik ook heel tevreden zijn."