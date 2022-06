Een "freak of nature" met een Belgisch randje: wie is zwemwonder David Popovici?

Zwemmen op doktersvoorschrift

2008. Vader en moeder Popovici zijn ten einde raad. Hun kind van 4, David, is onrustig, slaapt niet goed en heeft last van zijn rug. De huisarts ontdekt een vroeg stadium van scoliose, een aandoening aan de ruggenwervel die vaak voorkomt bij kinderen. De remedie: zwemmen. Goed voor de scoliose en goed om het snel verveelde kind wat meer uit te putten, zodat het 's nachts niet meer wakker ligt. Al snel is duidelijk dat hij zich op een niet te evenaren manier in het water beweegt.

Jongste recordbreker

2014. De 10 jaar oude David Popovici breekt voor het eerst een nationaal record, dat 24 jaar oud was, op de 50 meter rugslag. Het eerste van vele. Vier jaar later wordt hij de snelste U15-zwemmer op de Europese Jongerenspelen. Op de 100 meter vrije slag duikt hij voor het eerst onder de 50 seconden.

Tot op de dag van vandaag heeft Popovici meer dan 30 records doen sneuvelen. Op het afgelopen WK in Boedapest won hij goud op de 200 meter vrije slag (1'43"21) met de op drie na snelste tijd ooit.

Het tweede goud kwam er 2 dagen later op het koningsnummer (100 m vrije slag). In de heats verbeterde hij nog eens het wereldrecord bij de junioren: 47"13. Hij is nog maar 22 honderdsten van een seconde verwijderd van het wereldrecord van de Braziliaan César Cielo.

Een geschenk van moeder natuur

Het najaar van 2019. De entourage van David Popovici neemt contact op met de Belgische bewegingswetenschapper Stijn Corten. "Sinds 2015 hebben we in Antwerpen een nieuw olympisch zwembad waar onder water bewegingscamera's zijn geïnstalleerd", verduidelijkt Corten aan Sporza. "We hebben veel buitenlandse zwemmers, onder wie dus ook Popovici, die hier twee keer per jaar met ons zijn techniek komt bijspijkeren."

Hij is een freak of nature in de gezonde vorm: rank en slank, grote handen en voeten en lenige armen. Alle eigenschappen van een moderne zwemmer tikt hij aan. Stijn Corten, bewegingswetenschapper

"Meteen viel zijn geweldig lichaam op: hij is rank en slank, heeft grote handen en voeten, heeft lenige armen. Hij is een freak of nature in de gezonde vorm. Alle eigenschappen die een goede moderne zwemmer nodig heeft, tikt hij aan."

Popovici is 1,90 meter, weegt 80 kilogram en heeft een spanwijdte van maar liefst 2 meter en 5 centimeter.

Volwassen en warme mentaliteit

Het goede lichaam hebben is één ding, maar de rest moet ook meezitten. En dat is het geval voor Popovici. "Ik ben onder de indruk van zijn gedrevenheid, zijn volwassen mentaliteit en zijn warme persoonlijkheid", vertelt Corten. "Hij is heel intellectueel en gedraagt zich niet als een wereldster, maakt praatjes met andere topsporters, eist geen baan op wanneer hij door wil trainen. En dat wil hij, hij is een trainingsbeest, legt kilometers af in ons zwembad."

Ik ben een gewone jongen die snel kan zwemmen. David Popovici

Dat blijkt ook uit zijn interview na zijn wereldtitel waarin hij de vraag krijgt: je bent een fenomeen, wat is jouw geheim? "Mijn passie en hard werken. Ik ben maar een gewone jongen die snel kan zwemmen."

Steunende ouders op een gezonde manier

Zijn sterke persoonlijkheid heeft hij te danken aan zijn opvoeding. Mihai en Georgeta Popovici steunen hun zoon door dik en dun. "Op een niet prestatiegerichte manier", verduidelijkt Corten. Elke dag wordt hij om 4.30 u wakker gemaakt met ontbijt op bed, omdat zijn ouders gehoord hebben dat je best twee uur voor een training eet. Dan laten ze hem slapen. Ze verhuisden speciaal voor hem dichter bij het zwembad van Boekarest. Ze betaalden elke trip naar de zwemmeetings. Zijn vader heeft honderden telefoontjes gepleegd in zijn zoektocht naar sponsors. Zijn moeder nam een antidopingcursus zodat ze zijn pillen en supplementen kon dubbelchecken. Toen hij als 8-jarige vertelde dat hij wilde deelnemen aan de Olympische Spelen, bedrukten zijn ouders meteen T-shirts met 'Tokyo2020' op. Dat waren namelijk de eerste Spelen waar hij volgens zijn leeftijd aan zou mogen deelnemen. Maar nooit rekenden ze hem af op prestaties. Na elke meeting gingen ze, ongeacht welk resultaat hij zwom, eten bij IKEA, omdat hij de taart daar lekker vindt. Thuis praten ze niet over zwemmen, resultaten of tijden. "Dat is iets tussen de coach en mijn zoon", legt vader Popovici uit aan de Roemeense pers. Het belangrijkste voor vader en moeder Popovici is hoe hun zoon zich voelt en of hij zich amuseert. En of hij zich amuseert: op Instagram noemt Popovici zichzelf Chlorine Daddy, de vader van chloor. Hij voelt zich écht een vis in het water.

Sprankelende chemie met jeugdcoach

De basis werd gelegd door zijn ouders, maar ook zijn coach verdient lof. Adrian Radulescu, door Popovici "Mister Adi" genoemd, is 32 jaar en is zijn coach van toen hij 9 was. "Mister Adi" had het jonge zwemfenomeen snel door: "Popovici was het type kind waartegen je dingen moest uitleggen. Je kon hem niet 10 rondjes doen zwemmen omdat het moest. Je moest uitleggen waarom training belangrijk is."

De interactie tussen de twee is bijna magisch te noemen. "Mister Adi" weet David op een goede manier te prikkelen en tegelijk te behoeden voor de mediahype die is ontstaan. Stijn Corten, bewegingswetenschapper

Georgeta Popovici beaamt de goede band tussen Radulescu en haar zoon: "Hij werd nooit berispt, ze hebben samen veel lol en tijdens de trainingssessies speelt er luide Roemeense hiphop."

Ook Stijn Corten heeft veel respect voor de band tussen Popovici en zijn coach: "Hij kent zijn atleet door en door, de interactie tussen de twee is bijna magisch te noemen. Hij weet David op een goede manier te prikkelen en tegelijk te behoeden voor de mediahype die is ontstaan."

"Iedereen wil Popovici horen sinds de Olympische Spelen. Zijn coach kan dat kaderen en leert David er goed mee omgaan: als prikkel voor meer succes en tegelijk beide voetjes op de grond houdend."

David Popovici tijdens het WK zwemmen in Boedapest.

WR & olympisch goud?