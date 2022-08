Roos Vanotterdijk sneuvelt in halve finales, fenomeen Popovici op zucht van wereldrecord

De tweevoudige wereldkampioen David Popovici heeft indruk gemaakt in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Met 46"98 scherpte hij het Europese record aan. Het 17-jarige Roemeense fenomeen bleef slechts zeven honderdsten van een seconde boven het wereldrecord.

Popovici, die op het voorbije WK in Boedapest goud pakte op de 50 en 100 m vrij, was slechts een zucht van het wereldrecord verwijderd dat César Cielo in 2009 realiseerde. De Braziliaan deed dat wel in een snel pak dat nu niet meer is toegelaten.

Vrijdagochtend verbeterde Popovici in de reeksen zijn persoonlijk record al: 47"20. In juni triomfeerde hij in Boedapest in 47"58. In zijn halve finale had Popovici een ruime voorsprong op de Italiaan Lorenzo Zazzeri (48"05) en de Hongaar Nandor Nemeth (48"22). De Roemeen is de grote favoriet in de finale van zaterdag.