Valentine Dumont grijpt net naast finalepaats op EK zwemmen

Zoals een beetje verwacht heeft David Popovici het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. De 17-jarige Roemeen was een klasse apart in de finale en tikte aan na 46"86. Daarmee doet hij beter dan de 46"91 van de Braziliaan Cesar Cielo Filho. Die zwom in 2009 - ook in Rome - wel in de nu verboden "snelle zwempakken".

Valentine Dumont is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de finale. Onze landgenote eindigde als 5e in haar halve finale in 1'59"50. Dat is de 9e tijd van alle halvefinalistes en dus niet voldoende voor de finale. Voor een plaats in de finale had ze 1'58"86 moeten zwemmen. Het persoonlijke record van Dumont is 1'57"98.

Voor een plaats in de finale had ze 1'58"86 moeten zwemmen. Het persoonlijke record van Dumont is 1'57"98.

In Rome is het stadion volgelopen voor de avondsessie. Om 18 uur is het meteen uitkijken naar de enige Belg: Valentine Dumont probeert zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag.

Ambre Franquinet maakte vandaag een eerste keer kennis met het Italiaanse water. Onze landgenote werd in de tweede reeks van de 400 meter wisselslag ingedeeld. De Belgische klokte als 17e af in een tijd van 4'55"74, niet genoeg om door te stoten naar de finale. Franquinet krijgt maandag nog een tweede kans op de 200 meter wisselslag.



Roos Vanotterdijk kan niet doorgaan op haar elan. Het 17-jarige zwemtalent moest in de 4e en laatste heat van de 50 meter rugslag haar meerdere erkennen in het ervaren deelnemersveld. Vanotterdijk tikte als 8e en laatste af in haar reeks. Met een tijd van 29"27 eindigde ze als 28e in totaal. Onze landgenote heeft op de 50 meter rugslag een persoonlijke toptijd van 28"50, die ze begin vorige maand op het EK voor junioren in Roemenië neerzette en bovendien het Belgische record vormt. Vanotterdijk werkt in Rome (nog) een druk programma af. Op de 100 meter vrije slag en 50 meter vlinderslag strandde ze in de halve finales. Ze komt nog in actie op de 100 meter rugslag (maandag) en 100 meter vlinderslag (zondag).

Onze landgenote heeft op de 50 meter rugslag een persoonlijke toptijd van 28"50, die ze begin vorige maand op het EK voor junioren in Roemenië neerzette en bovendien het Belgische record vormt. Vanotterdijk werkt in Rome (nog) een druk programma af. Op de 100 meter vrije slag en 50 meter vlinderslag strandde ze in de halve finales. Ze komt nog in actie op de 100 meter rugslag (maandag) en 100 meter vlinderslag (zondag).



100 meter meer of minder, het deert Valentine Dumont niet. Net zoals in de reeksen van de 100 meter vrije slag, stoot Dumont ook door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Onze landgenote finishte tweede in haar heat met een tijd van 2'00"12. Goed voor een zevende totaaltijd en een ticket voor de volgende ronde.

