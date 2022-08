Synchroonzwemmen, maar dan solo: Italiaan Minisini is eerste Europese kampioen bij de mannen

Synchroonzwemmen is van oudsher een discipline die bijna uitsluitend door vrouwen wordt beoefend, doorgaans dan nog in teams (vandaar 'synchroon'). Er namen dan ook maar 3 zwemmers deel aan de eerste solocompetitie voor mannen op een EK.



Gestuwd door de zilveren medaille van zijn verloofde Sara Piccoli in de teamcompetitie won Giorgio Minisini het goud met ruime voorsprong op de Spanjaard Fernando Diaz del Rio.



Voor zijn oefening had Minisini gekozen voor een actueel thema. Zijn routine kreeg de naam "A plastic sea" en was een aanklacht tegen de vervuiling van de oceanen, voornamelijk door plastic. Hij liet zich inspireren en 'begeleiden' door de beroemde Britse bioloog-presentator Richard Attenborough.