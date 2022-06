Lassers onder elkaar: of hoe het BK in Middelkerke gekruid kan worden door intriges

Een Belgisch kampioenschap op de weg is altijd een beetje de vreemde eend in de bijt. Ploegen van 20 renners, eenmansbedrijfjes, bordjes met te huur en andere oude koeien of opborrelende vetes. Komen die aspecten ook aanstaande zondag aan bod op het BK in Middelkerke?

Les 1 op het BK: een delegatie van 15 of 20 renners is geen garantie op succes. Lotto-Soudal beschikt al jaren over een uitgebreid ensemble, maar wacht sinds Jens Debusschere in 2014 op een nieuwe nationale kampioen. Wout van Aert bewees vorig jaar dat je een BK ook met 1 ploegmaat kunt winnen, als de benen maar goed draaien. Dries De Bondt kon in 2020 dan weer het eeuwige gepoker optimaal benutten: het peloton keek te veel de kat uit de boom, de vlucht werd niet meer ingerekend. En een complete verrassing is nooit uitgesloten. Of had iemand Preben Van Hecke in 2015 bovenaan zijn tiercé ingevuld?

Erelijst BK wielrennen op de weg 2021 Wout van Aert 2020 Dries De Bondt 2019 Tim Merlier 2018 Yves Lampaert 2017 Oliver Naesen 2016 Philippe Gilbert 2015 Preben Van Hecke 2014 Jens Debusschere 2013 Stijn Devolder 2012 Tom Boonen 2011 Philippe Gilbert 2010 Stijn Devolder 2009 Tom Boonen 2008 Jürgen Roelandts 2007 Stijn Devolder 2006 Niko Eeckhout 2005 Serge Baguet 2004 Tom Steels 2003 Geert Omloop 2002 Tom Steels 2001 Ludovic Capelle 2000 Axel Merckx

Is het vuur tussen Lotto en Quick Step weer aangewakkerd?

Er spelen op zo'n BK altijd nevenfactoren mee en soms hoef je niet ver terug te gaan in de tijd. Integendeel. Het BK werd de voorbije decennia veelal uitgesmeerd als een koers in de koers tussen de 2 grootste Belgische ploegen: Lotto in de ene hoek, Quick Step in de andere hoek van de boksring. Maar intussen telt ons land met Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert nog 2 blokken die meedraaien op het hoogste niveau en is die stelling dus wat achterhaald. Al zal niemand van zijn stoel vallen als er zondag toch met de spierballen (of ellebogen) gerold wordt tussen Lotto-Soudal en Quick Step-Alpha Vinyl. Daar zou de ontknoping van de Baloise Belgium Tour iets mee te maken kunnen hebben. Tim Wellens haalde verbaal niet uit naar Yves Lampaert, maar zal ongetwijfeld extra gebrand zijn op revanche. Stel je maar eens voor dat het duo elkaar in de finale aan de kust tegen het lijf loopt. Lotto en Quick-Step die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en een derde hond die met het been gaat lopen: het zou zomaar eens kunnen.

Philipsen tegen Merlier?

Die lachende derde zou wel eens uit het kamp van Alpecin-Fenix kunnen opstaan. De broers Roodhooft wonnen het BK in 2019 met Tim Merlier en een jaar later met Dries De Bondt. Een sprinters-BK zoals in Middelkerke moet spek voor de bek van Merlier zijn, maar in de pikorde lijkt hij voorbijgesprint door Jasper Philipsen. Een wisselwerking (of vaak geen duidelijke keuze) zoals in het voorjaar lijkt deze keer uitgesloten: alle ballen op Philipsen, zo vermoedt iedereen. Niet alleen omdat Philipsen over betere benen beschikt - zo sukkelt Merlier nog altijd met de naweeën van een val in Parijs-Roubaix -, maar ook omdat Philipsen ook de komende jaren voor Alpecin-Deceuninck koerst. Van Merlier wordt al wekenlang gefluisterd (nu ja) dat hij volgend seizoen naar de ploeg van Patrick Lefevere trekt. De interne steun voor Merlier lijkt dan ook een beetje af te brokkelen, al ontkende ploegmaat De Bondt dat er een haar in de boter zit. "We blijven rijden voor Merlier tot het einde van het seizoen", verzekerde De Bondt vorige week tijdens de Baloise Belgium Tour bij onze reporter. "Tot de dag waarop hij ons shirt draagt, blijven we voor elkaar door het vuur gaan. Dat zal op het BK ook wel zo zijn, denk ik." "Maar als er keuzes gemaakt moeten worden, dan worden die door de ploegleiding genomen. Niet door ons."

Toekomstige entente?

Mocht Merlier zondag een beetje aan zijn lot overgelaten worden, dan kan hij altijd eens aankloppen bij zijn toekomstige werkgever. Quick Step-Alpha Vinyl beschikt niet over een sprinter die kans maakt tegen een Philipsen of De Lie, loods Bert Van Lerberghe kan hoogstens op een ereplaats mikken. Al gelooft trainingsmakker Yves Lampaert wel in zijn copain. "Hij is vrij snel, als hij er in gelooft. Hij kan zich lang wegsteken en zal nooit zelf iets moeten rechtzetten." Maar net Van Lerberghe kan een prikkelende pion zijn en kan al eens de toekomstige samenwerking testen. Leentjebuur als het ware. Van Lerberghe en Merlier zijn namelijk boezemvrienden. Zo is Merlier peter van het tweede zoontje van Van Lerberghe. De twee zijn ook gepassioneerde lassers en kunnen zondag misschien al hun treintje verbinden.

Bert Van Lerberghe, een van de leden van "De Melkerie".

Eenzaten, trainingsmakkers en contracten

Er hoeft evenwel geen peterschap mee te spelen om op een BK hand-en-spandiensten te verlenen. Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Jens Keukeleire (EF-EasyPost) en Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) zijn maar enkele Belgen die op dit parcours in hun eentje wellicht weinig in de pap te brokken hebben. En zonder Wout van Aert zal ook het trio van Jumbo-Visma misschien wat verloren rijden. Een bevriende renner even helpen kan vroeg of laat lonen. Je weet maar nooit dat er later een wederdienst komt. Peterschap, vriendschap of een contract? Sommige renners vechten voor hun toekomst en contract en dan is een goed BK altijd een argument waarmee je op de onderhandelingstafel (bij je huidige of potentieel nieuwe werkgever) kunt bonken. Of iemand anders kan een goed woordje voor je doen. Renners durven dus al eens vaker aan zichzelf te denken of gunnen ze net een trainingsmakker een extraatje? De veelvuldige trainingsgroepjes zijn een kruisbestuiving van renners uit diverse teams. Als ze per slot van rekening op training dezelfde taal spreken, dan doen ze dat misschien ook op het BK.