Fernando Alonso krijgt tijdstraf en moet 2 plaatsen inleveren in Canada

Volgens de stewards week Fernando Alonso in de voorlaatste ronde van de race op een recht stuk te vaak van zijn lijn af in een gevecht met Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

De 40-jarige Spanjaard slaagde erin om de Fin achter zich te houden en als zevende over de finish te komen. Alonso moest zich na de race echter melden bij de stewards. Die besloten hem een penalty van 5 seconden te geven, die werd opgeteld bij zijn eindtijd.

Enkele ronden daarvoor had Alonso te horen gekregen dat hij zijn ploegmaat Esteban Ocon niet mocht aanvallen voor de zesde plaats. Dat zal nu een extra zure nasmaak achterlaten bij Alonso.

Bottas schoof op naar de zevende plaats, zijn Chinese teamgenoot Zhou Guanyu naar de achtste. Alonso, die vanaf de tweede plek was gestart, kreeg nu maar 2 punten voor het WK in plaats van 6. Max Verstappen won de GP in Canada.