Max Verstappen is superieur in natte Canadese kwalificaties, Fernando Alonso stijgt boven zichzelf uit

Door de regen in Montréal en het langzaam opdrogende circuit kon het niet anders dan dat er verrassingen uit de bus kwamen in de kwalificaties. En dat kwam ook zo uit. Eerst viel Sergio Perez na een foutje uit in Q2 en ook Q3 had wat in petto.

Max Verstappen was superieur op het natte en gladde wegdek. In elke sessie liet hij de snelste tijd optekenen en pakte zo voor de tweede keer dit seizoen de poleposition.



De enige die Verstappen een beetje het vuur aan de schenen kon leggen waren Fernando Alonso en Carlos Sainz. Beide Spanjaarden voelden zich in hun sas en de 40-jarige Alonso was de beste Spanjaard. Voor het eerst in bijna 10 jaar tijd mag hij vanaf de eerste lijn vertrekken.



George Russell speelde alles of niets en liet slicks onder zijn Mercedes monteren, maar die gok pakte slecht uit. Hij ging uit de bocht en start de GP vanaf plaats 8. Waar er verliezers zijn, zijn er ook winnaars en daar horen de Haas-rijders bij: Magnussen en Mick Schumacher persten de 5e en 6e tijd uit hun auto.

Omdat Ferrari fiks moest sleutelen aan zijn auto moet Charles Leclerc zondag vanaf de laatste plaats vertrekken. Hij kwam enkel in Q1 in actie.