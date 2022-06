Charles Leclerc moet 10 plaatsen achteruit in Canada na vervanging van motoronderdeel

Ferrari blijft dus worstelen met motorproblemen. Charles Leclerc viel in Azerbeidzjan uit met een kapotte motor, iets wat hem eerder ook al overkomen was in Spanje.

In een poging om die problemen op te lossen, heeft de Italiaanse renstal nu voor de 3e keer dit seizoen moeten sleutelen aan de elektronica in de bolide van Leclerc. Dat is 1 keer meer dan toegelaten en dus krijgt de Monegask een automatische gridstraf van 10 plaatsen.



De straf van Leclerc was bij Ferrari min of meer ingecalculeerd. Eerder had hij al laten verstaan dat het circuit van Montreal "geen slechte plek is" om een gridstraf te krijgen, omdat er veel inhaalmogelijkheden zijn.

Leclerc, die 2 van de eerste 3 races van het seizoen gewonnen had, is in de WK-stand intussen weggezakt naar de 3e plaats, op 34 punten van WK-leider Max Verstappen.



Ondanks de motorproblemen stond Leclerc de voorbije 4 GP's wel telkens op de pole. Vrijdag reed hij tijdens de 2e vrije training in Canada de 2e chrono, na Verstappen. De kwalificaties vinden vanmiddag vanaf 16 uur Belgische tijd plaats.