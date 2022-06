Karel Geraerts wordt de opvolger van Felice Mazzu bij Union

Dat Karel Geraerts Felice Mazzu mag opvolgen in het Dudenpark is geen grote verrassing. Mazzu had zijn assistent graag meegenomen naar Anderlecht, maar Geraerts kreeg van Union meteen het signaal dat hij de eerste keuze was als nieuwe T1.



Intussen zijn de handtekeningen gezet en wordt Geraerts vanmiddag voorgesteld als nieuwe hoofdcoach van de vicekampioen. Over de invulling van de staf is nog niets bekend. Er zal wellicht een assistent moeten bijkomen die over een UEFA Pro License-diploma beschikt, want Geraerts kan dat diploma nog niet voorleggen.



Voor de 40-jarige voormalige middenvelder wordt het zijn eerste job als T1. Bij Union was hij sinds 2019 aan de slag als assistent-coach.