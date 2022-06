Dolgedraaid door de trainerscarrousel? Een overzicht van de coaches bij onze eersteklassers volgend seizoen

CLUB BRUGGE: Carl Hoefkens

De passage van Alfred Schreuder was kort maar krachtig. Met een landstitel in de koffer vertrok Alfred Schreuder naar Ajax. Ook zonder die opportuniteit had Club wellicht afscheid genomen van de Nederlander. Verrassend genoeg trekt de landskampioen nu vol de kaart van Carl Hoefkens. Onervaren als T1 maar bij Club zijn ze lovend over de voormalige assistent.

ANDERLECHT: Felice Mazzu

De aardschok was toch groot bij Anderlecht. Vorige week trok paars-wit in onderling overleg de stekker uit de samenwerking met Vincent Kompany. Tot grote onvrede van vele fans. Aan Felice Mazzu, overgekomen van stadsgenoot Union, om de achterban te sussen met goeie resultaten.

ANTWERP: Mark van Bommel

Hij was “a dead man walking”. Het vertrek van Brian Priske bij Antwerp kwam allerminst als een verrassing na een bijzonder pover seizoen. Technisch directeur Marc Overmars haalde zijn telefoonboekje boven en toverde daaruit landgenoot Mark van Bommel als nieuwe hoofdcoach. De Nederlander wil op de Bosuil zijn trainerscarrière weer herlanceren.

KAA GENT: Hein Vanhaezebrouck

Toch één topclub die niet van trainer wisselde. Hein Vanhaezebrouck staat ook volgend seizoen nog steeds voor de dugout in de Ghelamco Arena. De coach zaaide daar lange tijd twijfel over, maar eind mei verlengde hij toch zijn contract tot 2024.



CHARLEROI: Edward Still

Het rapport gaf ruim een voldoende aan. Edward Still deed het met de beschikbare middelen prima bij Charleroi - hij haalde de Europe Play-offs. Ook volgend seizoen coacht hij nog de Carolo’s.

KV MECHELEN: Danny Buijs

Het afscheid was warm. Na vier succesvolle jaren zwaaide Wouter Vrancken enkele weken geleden KV Mechelen uit. Op zijn naar een nieuwe uitdaging. Malinwa hoopt met Danny Buijs een even geslaagd huwelijk uit te bouwen. De Nederlander stond vier jaar aan het roer bij FC Groningen. Voor Nieuwjaar beslisten beide partijen al om na het seizoen een punt achter de samenwerking te zetten.



RACING GENK: Wouter Vrancken

Vegen nieuwe borstels beter in Racing Genk? De onnavolgbare rotatiepolitiek van Bernd Storck leverde geen resultaten op. Dan is een ontslag onvermijdelijk. Genk greep terug naar een oude bekende: ex-speler Wouter Vrancken - u weet waar die vandaan kwam.

STVV: Bernd Hollerbach

In Limburg mag Bernd Hollerbach er nog een seizoen bij doen. De Duitser behaalde met Sint-Truiden een mooie 9e plaats en liep zo net de Europe-Play Offs mis.

CERCLE BRUGGE: Dominik Thalhammer

De revival van Cercle Brugge was voor een groot deel zijn verdienste. Dominik Thalhammer deed het uitstekend bij de Vereniging en krijgt logischerwijze ook het vertrouwen van de bestuurders in Monaco om volgend seizoen voor succe te zorgen.

OHL: Marc Brys

Na 73 wedstrijden lijken Marc Brys en OH Leuven elkaar nog niet beu. Brys heeft nog een contract bij Leuven tot 2024.

KV OOSTENDE: Yves Vanderhaeghe

Yves Vanderhaeghe is meer dan een tijdelijke depanneur bij KV Oostende. De coach ondertekende na het seizoen een contract voor twee jaar. "Ik heb me altijd al goed gevoeld bij KVO, zowel vroeger als nu. Ik ben dan ook blij dat ik een vervolg kan breien aan mijn tweede periode hier."

KV KORTRIJK: Karim Belhocine

Na een periode van twee jaar bij Charleroi, landde Karim Belhocine in Kortrijk. Onder de Fransman draaide Kortrijk een matig seizoen. Toch behoudt het clubbestuur het vertrouwen in de coach.

STANDARD: ?

Een groot vraagteken. Het is al enige tijd opvallend stil in Sclessin. Fans vragen zich luidop af wanneer de nieuwe Amerikaanse bestuurders met een coach (en spelers) afkomen. Na een horror-seizoen is Will Still momenteel de assistent-trainer en de hoogste in de rangorde.

EUPEN: Bernd Storck

Hoofdtrainer Michael Valkanis verliet zoals afgesproken Eupen aan het einde van het seizoen. De club uit de Oostkantons vond in Bernd Storck, ontslagen bij Racing Genk, een vervanger.

ZULTE WAREGEM: Mbaye Leye

Het tijdperk van Timmy Simons en Davy de Fauw zit er al op bij Essevee. Ondanks de redding nam de club afscheid van het trainersduo. Het is aan clublegende Mbaye Leye, na een mislukt avontuur in Luik, om de successen uit zijn spelerscarrière weer naar de Gaverbeek te halen. Al zullen ze daar met een rustig seizoen ook al eens tevreden zijn.

SERAING: José Jeunechamps

In de zoektocht naar een nieuwe T1 kwam Seraing uit bij oude bekende José Jeunechamps. De Luikenaar is de opvolger van de Fransman Jean-Louis Garcia. Die besloot eerder deze maand op te stappen om familiale redenen. Het is de tweede ambtstermijn van de trainer, in 2016 had hij de ploeg al eens onder zijn hoede.

WESTERLO: Jonas De Roeck