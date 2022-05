Mazzu gooit de handdoek niet in de ring: " 1e plek is nog steeds haalbaar"

Hoe heeft Union de pijnlijke nederlaag op Jan Breydel woensdagavond verwerkt?

"Ik heb de spelers een vrije dag gegeven om even te herbronnen en om met hun familie te zijn", vertelt Mazzu. "Dat heeft volgens mij deugd gedaan."

"Natuurlijk doet het pijn als je een match verliest waarin je goede kansen had en je misschien wel de betere ploeg was. Voetbal is nu eenmaal vaak oneerlijk. De manier waarop we de wedstrijd verloren is oneerlijk en het systeem van onze competitie ook. Dat hoort er nu eenmaal bij. We blijven positief en we blijven doorgaan."

Dit weekend wacht stadsrivaal Anderlecht voor een vierde keer dit seizoen. Vreest Union nog voor een derde plaats of zijn ze enkel bezig met die tweede stek?

"Ik wil vandaag niet praten over een tweede plaats als die nog geen zekerheid is", vertelt Mazzu resoluut. "De eerste plaats is nog steeds bereikbaar en we blijven daar vol voor gaan. Antwerp is nog steeds in staat om het Brugge moeilijk te maken."