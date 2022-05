Gezien in laatste aflevering "Allez l'Union": Mazzu over Anderlecht: "Ze vechten niet graag"

Mazzu over Anderlecht: "Ze vechten niet graag"

Union duikt de play-offs in als leider in het klassement. De eerste tegenstander is stadsgenoot Anderlecht.

Dubbele uppercut van Club Brugge

Na tussenkomst van de VAR blijkt er in de fase voorafgaand aan de goal een Union-speler buitenspel te staan. Een koude douche die Union op een definitieve tweede plaats zet. De ontgoocheling is enorm.

Union en Brugge krijgen twee rechtstreekse duels om te beslissen wie kampioen van België mag worden. In de heenmatch in Brussel ging Union met 0-2 de boot in. De allesbeslissende wedstrijd op Jan Breydel werd een ware rollercoaster van emoties.

Fierheid overheerst

Op de slotspeeldag verliest Union nog van Antwerp met 0-1. Het resultaat is overbodig, want deze dag staat in het teken van het geweldige seizoen van Union.

Als promovendus eindigen de Brusselaars op een zucht van de eerste plaats in 1A. Met een tweede stek mag de ploeg naar de voorronde in de Champions League en zijn ze zeker van Europees voetbal.

Speler Damien Marcq: "De groep, de staf, het publiek, de sfeer... Al die ingrediënten maken dat dit een geweldig seizoen was. We moeten beseffen dat deze prestatie uitzonderlijk is. Dit is niet alleen geweldig voor de club, maar ook voor het Belgische voetbal."