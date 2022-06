Ronaldo niet langer onaantastbaar bij Portugal? Bondscoach legt uit waarom CR7 niet startte

Dat Ronaldo niet start in een oefenmatch tegen een klein land, oké. Maar tegen grote buur Spanje in de Nations League?

Pepe en Moutinho begonnen in de basis. Hét nieuws in Portugal was dat Ronaldo en in mindere mate Patricio dat niet deden. De laatste keer dat CR7 niet begon in een wedstrijd die niet vriendschappelijk was, is al bijna 5 jaar geleden. Een WK-kwalificatieduel tegen Andorra. Voor de niet-vriendschappelijke wedstrijd daarvoor moeten we al terug tot 2004, toen Ronaldo nog maar 19 jaar was.

Voorzichtige verjonging

In de levensbelangrijke WK-kwalificatie play-offs tegen Noord-Macedonië en Turkije koos hij voor de 22-jarige Diogo Costa van Porto in doel en niet voor Patricio.

Hij heeft het imago conservatief te zijn. Zowel in het telkens opnieuw selecteren van spelers die met hem successen geboekt hebben, als zijn vaak behouden voetbalfilosofie. Voor zoveel aanvallend talent te hebben, speelt Portugal weinig frivool, is de kritiek.

Bondscoach Fernando Santos is al sinds 2014 onafgebroken kapitein van de Portugese voetbalvloot. Zijn belangrijkste veroveringen: de eindzege op het EK in 2016 en de eindzege in de Nations League in 2019.

Ook tegen Spanje stond de jonge doelman opnieuw in doel. En ook Milan-sensatie Leao (22) begon donderdag in de basis als linkeraanvaller.

Ronaldo moest 62 minuten toekijken in trainingsvest voor hij mocht invallen.



Ronaldo op de bank zetten is een ding, wat je daarover vertelt als bondcoach is minstens even belangrijk. Natuurlijk viel Santos zijn grote ster niet af, maar hij kwam ook niet met voetbalclichés.



Santos had kunnen zeggen dat het een lang seizoen was, dat Ronaldo niet helemaal fit was of dat er nog veel belangrijke wedstrijden aankomen. Wat Santos zei was:

"Ik vond het voor deze wedstrijd beter om de spelers te gebruiken die ik nu heb opgesteld. Het had met technische en tactische redenen te maken. Deze aanpak was de beste optie om in deze match te spelen zoals ik dat wou."

"Het heeft niets te maken met de kwaliteiten van Ronaldo. Die staan niet ter discussie. Maar er zijn momenten dat we anders moeten denken."

Wordt de wedstrijd tegen Spanje de match waarin duidelijk werd dat Ronaldo niet langer onaantastbaar is bij Portugal? Met de Nations League en het WK in het vooruitzicht, zal 2022 ons daarover veel leren.