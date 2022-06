Debutant Loïs Openda: "Beetje raar om plots tussen wereldsterren te staan"

De eerste tegenstander is Nederland, een land dat Openda goed kent. "Dat wordt misschien wat moeilijk want dat is echt wel een stevige tegenstander. Maar het maakt niet uit in welke matchen ik minuten zou krijgen. Ik zal er staan."

Wat is het verschil met de beloften? "Bij de U21 is er een strakker schema, maar hier is er meer tijd om ook te rusten, goed te eten, te praten met elkaar, ..."

Loïs Openda is er voor het eerst bij in Tubeke. "Het was wel een beetje raar om plots tussen die wereldsterren te staan", vertelde de spits van Vitesse. "Dat is een droom die uitkomt natuurlijk. Het was de eerste keer dat ik die grote namen kon ontmoeten."

"Mijn grootste kwaliteit is mijn snelheid. Dat heeft de trainer ook al gezegd. Maar ik kan ook als tweede aanvaller spelen, in de buurt van Lukaku of Batshuayi."



"Het WK? Dat zit ergens in een klein hoekje in mijn hoofd. Maar ik concentreer me nu eerst hier op de Nations League."



Maar Openda kreeg niet alleen vragen over zijn toekomst bij de Duivels. Waar zal hij volgend jaar spelen? Keert hij terug naar Club Brugge? "Dat is een goeie vraag, ik weet het niet. Ik heb er nog een contract voor twee jaar. We moeten er nog over praten. Er is de voorbije dagen al contact geweest met Carl Hoefkens."



"Vitesse, dat is voorbij. Ik wil zelf misschien wel liever een transfer, maar we zullen wel zien. We vinden wel een goede uitkomst."