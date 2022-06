Spanje en Portugal verdelen de koek na late Portugese gelijkmaker

De Portugese bondscoach Fernando Santos had in Sevilla een surprise in petto, want Cristiano Ronaldo begon zowaar op de bank. Het was pas de 2e keer in de laatste 14 jaar dat de aanvaller niet aan de wedstrijd mocht beginnen bij de nationale ploeg.



Zonder Ronaldo overleefde Portugal een Spaanse blitzstart, al mochten de Spanjaarden toch gaan rusten met een bonus. Halfweg de 1e helft, op een moment dat de wedstrijd net wat meer in balans leek, sloeg Morata toe na een messcherpe counter.



Na de koffie gooide Santos toch maar Ronaldo in de strijd. Portugal kwam in het 2e bedrijf ook beter voor de dag, maar scoren lukte pas in de slotfase. Invaller Horta verzilverde in de 83e minuut een voorzet van Cancelo.