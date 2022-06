Olympiër Lore Bruggeman blij met nieuw skatepark in Hofstade: "Dit is een hele stap"

Om jong talent van bij ons te stimuleren heeft Sport Vlaanderen beslist om een gloednieuw indoorskatepark te openen in Hofstade. Het project is gesitueerd in een zwembad dat al een tijdje leeg staat en waar Sport Vlaanderen dus nu een nuttigere invulling aan zal geven.

Momenteel kunnen onze Belgische skaters die wedstrijdgericht willen trainen niet in België terecht. Ze moeten uitwijken naar het buitenland om te zoeken naar obstakels die hetzelfde zijn als degene waar ze in competitie op stuiten.

"Als we een degelijke sessie willen doen die wedstrijdgericht is, gaan we skaten in Nederland of Frankrijk. Het is dus een hele stap dat we vanaf 2023 hier in Hofstade terecht kunnen", vertelt Lore Bruggeman.

"Het ziet er een fantastisch skatepark uit om nieuwe trucs in te leren. De obstakels zien er identiek uit aan die op wedstrijden. Dat is een enorme meerwaarde", vertelt het 13-jarige BeGold-talent Noah De Jaeger.