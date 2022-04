Average Rob over skate-icoon Tony Hawk die eigen docu krijgt: "Ik kan me geen wereld zonder hem indenken"

Woensdag verschijnt op Streamz de docu 'Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off'. Average Rob, YouTube-fenomeen en skate-fanaat, legt uit wat de Amerikaanse vedette zo speciaal maakt.

Een paar weken geleden presenteerde hij nog op de Oscars en deze week verschijnt er een documentaire over zijn leven en carrière: skateboarder Tony Hawk is op zijn 53 nog steeds even relevant als 20 jaar geleden. Skate-expert Average Rob vertelt waarom Hawk zo invloedrijk is en waarom de (skate-)wereld maar geen genoeg krijgt van hem. "Zijn impact op het skaten is echt immens", steekt Rob van wal. "Hij heeft de sport echt mainstream gemaakt. In 1999 heeft hij de eerste '900' ooit geland (een trick waarbij je tweeënhalve keer rond je as draait in de lucht). Een iconisch moment dat hem een legendarische status opleverde. Daarnaast heeft hij ook veel skatetricks uitgevonden." Zijn prestaties op vier wielen bezorgde Hawk een echte sterrenstatus. Zo verscheen hij regelmatig op MTV en lanceerde hij zijn eigen gamma aan videospelletjes. "Qua invloed op een sport kan je Tony Hawk misschien wel het beste vergelijken met Michael Jordan in het basketbal. Hawks 'brand' is super herkenbaar. Zelfs mensen die nog nooit een skateboard van dichtbij hebben gezien, weten wie Tony Hawk is. Hij heeft de sport echt naar een ander niveau getild."

Verticale skater

Ook nu nog spreekt de 53-jarige veteraan tot de verbeelding van jonge skaters wereldwijd. "Door het oprichten van zijn eigen skatemerk en de immense populariteit van zijn videospelletjes blijft Hawk super relevant voor jongere generaties", aldus Rob. "Ik kan me echt geen wereld zonder Tony Hawk indenken."

Hoe groot het respect ook mag zijn. Echt opkijken naar Hawk deed Rob niet in zijn jeugd.

"Tony hawk is een 'verticale skater'. Zij doen tricks in een halfpipe. Dat is wat minder toegankelijk voor de gemiddelde skateboarder. De meeste skaters gaan naar parken om daar te skaten. Verticaal skaten en streetskaten is een beetje als baanwielrennen met BMX vergelijken." "Maar door zijn prestaties in de halfpipe heeft het streetskateboarden ook aan populariteit gewonnen Zijn zoon Riley is trouwens zelf een professionele streetskater."

Een jonge Tony Hawk in een half-pipe.

Sympathiek en down-to-earth