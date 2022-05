Hofstade gaat oud zwembad omtoveren tot een indoorskatehal, ontdek hier hoe dat eruit zal zien

Skateboarden en competitief skaten gaan niet altijd hand in hand. Voor sommigen is skaten een levensstijl en geen sport, voor anderen is er wel een mooie mengeling mogelijk. Feit is dat de wereld van skaters zich vaak afspeelt buiten de structuur van sportclubs en federaties.

Al komt daar stilaan verandering in. Kijk maar naar de cijfers.

In 2019 was bij de sportfederatie Skate Vlaanderen 1 club aangesloten met 132 leden. In 2021 telde de federatie al 10 clubs met 1.276 leden. Een vertienvoudiging.

En dus was volgens Sport Vlaanderen en minister Ben Weyts de tijd rijp voor een indoorskatehal.