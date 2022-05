"Mijn hart klopt voor de sport": minister Weyts lanceert symbool voor meer gelijkheid in de sport

"Mijn hart klopt voor de sport..."

"Mijn hart klopt voor de sport, ongeacht geaardheid, gender of geslacht", zo luidt de volledige slagzin van de campagne van Sport Vlaanderen, die tot stand kwam in samenwerking met de jongerenorganisaties Wel Jong en Out For The Win.



Margot Gysbrechts is woordvoerder van Out For The Win, een vzw die ijvert voor de normalisering van holebi, transgender, queer en intersekse personen in de sport.

"Veel LGBTQIA+-sporters durven zichzelf niet te zijn in hun club. Ze hebben schrik voor commentaar van coaches, teamgenoten, sponsors... Om te presteren in je sport moet je mentaal sterk staan. Maar wie zichzelf niet kan zijn, kan ook geen mentale weerbaarheid kweken.

Deze campagne is een eerste stap tot dialoog. Sportfederaties, organisaties en clubs moeten ondersteund worden in hoe hiermee om te gaan, zodat LGBTQIA+- sporters een veilige plek vinden in hun sportclub. Wanneer we dat bereiken, is het werk pas afgerond", zegt Gysbrechts.