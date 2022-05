Kim Meylemans: "Als sportman is het moeilijker om je te outen dan als sportvrouw"

Een dag voor IDAHOT (de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie) was er de coming out van Jake Daniels, een voetballer uit de Engelse tweede klasse. Hij is pas de tweede actieve voetballer die zich out als homo.

"Ik denk dat het voor vrouwen toch wel makkelijker is om als lesbische uit te komen, dan voor mannen om uit te komen als homo", zegt skeletoni Kim Meylemans, die daar ook een verklaring voor heeft. "Van mannen wordt verwacht dat als het topatleten zijn, dat het sterke machomannen zijn. En daar past het stereotiepe beeld van een homoman niet bij."



Het ontbreekt de mannen ook aan rolmodellen. "Bij de vrouwen zijn er al heel veel, maar bij de mannen blijft het wat achter", zegt Meylemans. "Gelukkig zie je dat er op wereldniveau wel beweging in komt. Maar hier in Europa is er nog veel werk om die rolmodellen te zien ontstaan."





Coming out gaat vaak nog gepaard met afwijzing, zeker in de sportwereld. Gelukkig was dat niet het geval bij Kim Meylemans. "Voor mij was dat eigenlijk nooit een probleem. Skeleton is een sport waar je met een heel kleine groep atleten de hele wereld rondreist, dus we kennen elkaar allemaal heel goed. Ik heb dus gelukkig geen last gehad van confrontatie in de sport."



"Mijn entourage: familie, vrienden en mijn trainer hebben er ook nooit een probleem van gemaakt.” En dat is cruciaal, vindt Meylemans. “Dat is in de sport heel belangrijk, dat je trainers hebt die daar voor open staan en je niet anders beginnen te behandelen."