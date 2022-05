Paralympische wintersporters & medaillewinnaars Invictus Games op bezoek bij koning Filip en koningin Mathilde

Bij de paralympische wintersporters tekende onder anderen de in Wilrijk geboren alpineskiester Linda Le Bon present. Le Bon nam deel aan 5 disciplines tijdens die Paralympische Winterspelen in Peking.

Ze eindigde 5e in de supercombiné, 6e in de afdaling, 7e in de super-G, 11e in de slalom en 12e in de reuzenslalom.