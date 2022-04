Paralympiërs bedanken afscheidnemend voorzitter Anne d'Ieteren voor 13 jaar tomeloze inzet

Anne d’Ieteren was zelf een zeer succesvolle internationale dressuuramazone. Na haar carrière zette ze zich verder in voor haar geliefkoosde sport en de sport in het algemeen.

Zo was ze lid van de raad van bestuur van het Belgisch Olympisch Comité (BOIC), waar ze actief was van 1985 tot 2017. Via het BOIC kwam ze in contact met de paralympische beweging in ons land. Op de Paralympische Spelen van Beijing 2008 behaalde ons land een medaille met wielrenner Jan Boyen. Van 2009 stond ze aan het roer van het Belgisch Paralympisch Comité (BPC). Met haar enorme expertise en toewijding gaf zij de Olympische en Paralympische Beweging mee vorm.

Wat veranderde na haar benoeming als voorzitter?

Anne d'Ieteren maakte er een punt van om sport voor personen met een beperking in ons land te professionaliseren, zowel op recreatief als op topsportniveau.

"In 2009 ben ik als eerste aangeworven onder de vleugels van Anne d'Ieteren", vertelt Guillaume Gobert, communicatieverantwoordelijke binnen BPC met de glimlach. "Ze gebruikte haar netwerk van bedrijven voor de nodige sponsorships, waarmee we de Vlaams- en Franstalige liga's extra konden steunen om atleten te begeleiden."

In Londen 2012 behaalde ons land al zeven medailles, gevolgd door 11 in Rio de Janeiro. Ook pakten we een historische eerste medaille op de Winterspelen van Pyeongchang. Het summum werd bereikt op de Paralympische Spelen in Tokio, daar nam Paralympic Team Belgium 15 podiumplaatsen. Daarmee behaalde ons land het beste resultaat sinds de mondiale professionalisering van de paralympische sport werd ingezet. "Waardoor we in die 13 jaar enorme stappen voorwaarts hebben gezet", volgens Gobert.

Wat typeert haar vooral als voorzitter?

"Anne zie ik als iemand die telkens kortbij de atleten stond en telkens sportieve interesse had", aldus Tim Celen, tweevoudig paralympisch medaillewinnaar en huidig wereldkampioen.

Tim Celen na de Paralympische wegrit in Tokio met zijn zilveren medaille.

"Misschien nog een kleine anekdote", gaat hij voort. "Tijdens het tafeltennistoernooi op stage in Parijs verloor ik van Anne", zegt hij met een brede glimlach.

"In Londen 2012 was ik als wereldkampioen topfavoriet en kon ik in de paralympische wegrit volgens meerdere stemmen uit de buik van het peloton niet verliezen. Toch gebeurde het met een vijfde plaats, ontgoocheld droop ik af", vertelt wielrenner Kris Bosmans.

"Het was Anne die me bij de arm nam en zei dat ik mijn dromen moest blijven geloven en dat het bij de volgende olympiade me zeker zal lukken."

Kris Bosmans op het podium in Rio met zijn zilveren medaille.

"Vier jaar later reed ik in de wegrit in Rio de Janeiro naar een zilveren medaille. Achteraf was het Anne die me zei: "Zie je wel." En ze knipoogde naar mij."

"Anne stond heel dicht tegen de atleten en luisterde goed naar hen, dat maakt haar zo uniek", besluit de 2-voudige wereldkampioen en vice-paralympische kampioen in Rio.

"Ze is recht door zee en durft de confrontaties aan te gaan en dat typeert haar", vertelt Guillaume Gobert. "Anne heeft me geleerd dat je met een sterke wil heel veel kan bereiken. Soms moet je durven de deuren open te breken en in je dromen durven te geloven, want dan kan je bijna alles waarmaken", vertelt Olek Kazimirowski, managing director van BPC.

"In sommige situaties waar ik dacht dat het weinig kans had, ging ze er vol voor met passie en wanneer dit lukt dat is heel inspirerend", besluit hij.

Marc Vergauwen is verkozen tot nieuwe voorzitter van het Belgisch paralympisch comité.

Hij was voorzitter van de Vlaamse G-sportfederatie Parantee-Psylos, waarvan de fusie met G-sport Vlaanderen eind maart werd afgerond. Hij wordt de 7e voorzitter van BPC sinds het ontstaan van het comité in 1960. "Het is met grote fierheid dat ik de fakkel overneem en dat ik de verdere groei van de Paralympische beweging in België zal blijven nastreven." "Alle ogen zijn gericht op de Paralympische Spelen van Paris 2024. Ik hoop van harte dat we het zal bijdragen tot een verdere inclusie van personen met een beperking in de samenleving", aldus Marc Vergauwen.