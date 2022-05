De weg naar Parijs 2024 is goed ingezet, Paralympic Team Belgium scoort een perfect rapport met 12 medailles

Zondag: zilver voor Ewoud Vromant (C2) en Louis Clincke (C4), Griet Hoet & Anneleen Monsieur (pilote) nemen brons in de wegrit.

Met een teller die al op negen voor België begonnen de tandems aan de laatste competitiedag. Jonas Goeman (piloot) en Milan Thomas wouden zich opnieuw tonen, herentandem Sander Allaerts-Lorenzo Claes wou vooral ervaring opdoen.

De wedstrijd werd al snel opengebroken door de Nederlanders Bangma en Bos : beiden reden weg en niemand kon het gat nog dichten. Ze kwamen met enkele minuten voorsprong aan. De andere Nederlandse tandem Ter Schure-Fransen zat altijd in een zetel en sprong weg op het einde, goed voor zilver. In een sprint voor brons, moesten Goeman en Thomas hun meerdere erkennen in de Spanjaarden. De Belgen vielen vaak aan en reden een aggresieve koers, maar strandden op de vierde en meest ondankbare plaats. Allaerts en Claes werden 14e. Bij de dames reden vijf duo’s weg in het begin van de wedstrijd, waaronder de Belgen. De groep bleef een tijd samen, maar de Britten Unwin en Holl reden op het einde van de wedstrijd nog weg met de Ieren Dunlevy en McCrystal. De Britten wonnen de sprint. Griet Hoet en Anneleen Monsieur waren daarachter de sterkste: brons voor hen en zij brachten de medailleteller op tien. Nancy Gilliams (WC2) viel en kwam helaas niet terug in de wedstrijd, we wensen haar een spoedig en vlot herstel. In de klasse MC5 reden Ken De Feyter (12e), Niels Verschaeren (15e) en Diederik Ampe (18e) naar mooie ereplaatsen. Louis Clincke toonde blijk van een uitstekende conditie en veel veerkracht (hij had zo zijn dosis pech de afgelopen jaren, een understatement). Clincke sprintte naar zilver in de MC4-wedstrijd. Wie nog aan hem twijfelde, zal dat niet langer doen, inclusief hijzelf. Daarna reed Ewoud Vromant ook naar een zilver plak in zijn wegwedstrijd. Vromant reed een beresterke koers, maar de Fransman Leaute plakte als een magneet op zijn wiel. Zilver was het best haalbare tegen de wereldkampioen. Thibaud Thomanne werd twaalfde in dezelfde race.In de klasse MC1 werd Koen Heuvinck knap zevende. Kris Bosmans (18e), Jan Visser (21e) en Raphaël Legros (20) gaven alles in de MC3-race en behaalden er een mooie ereplaats. De team relay voor handbikers was de afsluiter van het wereldbekerweekend in Oostende. De Belgische ploeg met Mehdi Oueslati, Staf Mertens en Laurence VandeVyver deden ervaring op en eindigden 12e.Paralympic Team Belgium keerde huiswaarts van Oostende met twaalf medailles (5 goud, 4 zilver, 3 brons), het beste resultaat ooit voor ons land op een UCI Wereldbeker Para-cycling. De wielrenners zien we vanaf donderdag terug in Elzach (Duitsland) voor een nieuwe wereldbekerwedstrijd. Daarna gaat het naar het EK en in de zomer richting het WK in Canada.

Zaterdag: 3 maal goud voor handbikers Jonas Van de Steene (MH4), Jean-François Deberg (MH3) en Maxime Hordies (MH1) in de wegrit, Tim Celen (MT2) sprintte naar zilver.

Op de wereldbeker Para-cycling in Oostende heeft Paralympic Team Belgium opnieuw kunnen scoren. Handbikers Jonas Van de Steene (MH4), Jean-François Deberg (MH3) en Maxime Hordies (MH1) wonnen goud in de wegrit, Tim Celen (MT2) sprintte naar zilver.

Onze toprenners brachten de medailleteller zo op negen stuks. De dag begon mooi op de Oostendse Zeedijk en dan hebben we het niet over het stralend zonnetje en bijhorend lekker briesje wind. In de MH2-categorie werd Christophe Hindricq zevende, Laurence VandeVyver werd achtste in de WH3-wedstrijd. In de MH4-wedstrijd werd nog Mehdi Oueslati 23e. Steve Keppens moest de wedstrijd vroegtijdig verlaten.

In de MH3-wedstrijd werd Staf Mertens 31e , Christophe Van Looy 32e, Arnaud Perlaux 29e en Jérôme Wouters 34e.



Vrijdag: Drie extra Belgische medailles, met goud voor Vromant

Vromant, tandem Thomas-Goeman en Clincke voegen drie medailles toe aan Belgische teller. Onder een Oostends zonnetje pakte eerst Ewoud Vromant (goud), vervolgens de tandem Milan Thomas-Jonas Goeman (brons) en tot slot Louis Clincke (brons) drie nieuwe medailles Paralympic Team Belgium op de tweede dag van de tijdritten. De teller staat nu op vijf stuks voor Paralympic Team Belgium. De eerste Belgen die in actie kwamen op de tweede dag van de wereldbeker in Oostende waren Thibaud Thomanne, en enkele tellen later ook Ewoud Vromant, in de tijdrit voor renners van de MC2-klasse. Hij had zin om zijn seizoen te beginnen en heeft dat met glans gedaan : Ewoud Vromant pakte goud met de beste tijd 26'45"402 met een gemiddelde van 45,75 km/u reed hij als een racebolide over het Oostendse parcours. Zijn concurrent, de Fransman Alexandre Léauté moest zich tevreden stellen met zilver, de Brit Matthew Robertson vervolledigde het podium. Thibaud Thomanne werd vijftiende. Bij de dames reed Nancy Gilliams in de WC2-categorie naar een negende plaats. De herentandems openden de namiddagsessies. België wordt daarin vertegenwoordigd door Milan Thomas en zijn piloot Jonas Goeman (MB), en beide heren presteerden uitmuntend. Ze reden naar de derde plaats en behaalden zo hun eerste podumplek op een UCI-wereldbekerwedstrijd. De wedstrijd werd gewonnen door de Europese kampioenen Bangma-Bos (NED), gevolgd door de vice-Paralympisch kampioenen Ter Schure-Fransen (NED). In de klasse C5 reden Diederick Ampe (16e), Niels Verschaeren (17e) en Ken

De Feyter (19e) een knappe tijdrit langs de Zeedijk. Louis Clincke haalde sterk uit in de MC4-tijdrit: hij werd derde, een erg knappe

prestatie na een lange periode van tegenslagen. In de MC3-wedstrijd voor heren werden Raphaël Legros en Jan Vissers respectievelijk 20e en 22e. Griet Hoet en haar pilote Anneleen Monsieur (WB) waren de laatste renners die de start namen op deze tweede competitiedag in Oostende. De tandem wou maar wat graag de titel van vorig jaar verlengen, maar beiden strandden op 10 seconden van het podium.

Donderdag: Goud voor Hordies, zilver voor Celen

Op de wereldbeker Para-cycling in Oostende was Tim Celen (MT2) de eerste

Belg die in actie kwam in de tijdrit. Na 20 kilometer knokken, kwam Celen - derde in dit nummer op de Paralympische Spelen van Tokyo 2020 - als tweede aan in een tijd van 0:33:41.309. De overwinning ging naar de Amerikaan Dennis Connors (USA). De bronzen medaille ging naar de Duitser Maximilian Jager. Met het zilver van Celen is de eerste medaille voor Paralympic Team Belgium binnen.

In de namiddagsessie kwamen meerdere Belgen in actie. Jonas Van de Steene reed naar een knappe vierde plek in de MH4-categorie voor handbikers. De eerste plaats ging daar naar Geert Schipper (NED). In dezelfde klasse reed Steve Keppens naar een 26e plaats, Mehdi Oueslati werd 27e. In de klasse MH3 finishte Jean-François Deberg als twaalfde, Staf Mertens, Christophe Van Looy en Jérome Wouters werden respectievelijk 38e, 39e en 41e. In de klasse WH3 reed Laurence VandeVyver naar een achtste plaats, de overwinning ging naar de Duitse Annika Zeyen. En in de klasse MH2 was Christophe Hindricq goed voor een 7de plaats. Voor het beste resultaat was het wachten op de laatste atleet: handbiker Maxime Hordies won in de categorie MH1. Hij pakte de gouden medaille voor zijn rivaal en wereldkampioen Fabrizio Cornegliani. Een mooie afsluiter van een eerste succesvolle dag voor Paralympic Team Belgium op de wereldbeker Para-cycling in Oostende met al 2 medailles op de teller.