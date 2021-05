Handbiker Jonas Van de Steene: "In 2012 begon mijn tweede leven"

"Rio was een emotioneel hoogtepunt"

"Voor iemand zonder benen is een winter in de warmte veel beter te verdragen", zegt Van de Steene. "En ik werd verliefd op het eiland toen ik er de eerste keer ging handbiken. Het is er ook ideaal om te trainen."

Van de Steene was afgelopen week nog eens in eigen land, in Zaffelare, en dat gebeurt niet zo vaak. Het grootste gedeelte van het jaar brengt hij door op het Canarische eiland Lanzarote, zeker in de winter.

"Ik heb 4 jaar zo hard gewerkt voor Rio, dat was zo'n intens proces. En om dat te kunnen delen met mijn ouders en zus ( Saartje Van de Steene, die in de populaire tv-serie "Dertigers" de rol van Babs vertolkt, red. ) dat was onbeschrijflijk. Dat staat voor de rest van mijn leven in mijn geheugen gegrift."

Vijf jaar geleden in Rio behaalde Van de Steene, samen met zijn teammaats Jean-François Deberg en Christophe Hindricq, brons op de teamaflossing. Na afloop was Van de Steene compleet van zijn melk en liet hij de emoties de vrije loop. "Sport is emotie, zeker als je die emoties kan delen met je naaste familie en vrienden, zoals dat in Rio het geval was."

In Tokio wil Van de Steene nog beter doen: "Nog een medaille halen"

De Spelen in Rio zijn alweer een hele tijd geleden. "Ik ben veel sterker geworden dan vijf jaar geleden", vertelt Van de Steene. "Maar de concurrentie heeft ook niet stilgezeten natuurlijk."

"Ik heb zoals iedereen nood aan wedstrijden, want het is al anderhalf jaar geleden intussen dat ik nog eens een wedstrijd heb betwist. Afgelopen weekend was er de WB-wedstrijd in Oostende, maar die kwam voor mij net te vroeg door een schouderblessure."

Voorlopig is niemand al zeker van zijn ticket voor Tokio. Ons land heeft 6 of 7 slots in de paracycling en er zijn een 8-tal kandidaten. Van de Steene heeft nog enkel het WK in juni in Portugal om iets te laten zien want het is nog maar zeer de vraag of zijn vierde plaats van het WK 2019 in Emmen voldoende zekerheid zal bieden.

Het feit dat hij zich nu in die ene wedstrijd in Portugal zich extra zal moeten bewijzen, geeft Van de Steene geen extra stress. "Helemaal niet. Je bepaalt zelf als atleet hoe je met die stress omgaat en ik hoop dat in iets positiefs om te zetten. En dat positieve wil ik ook meenemen naar Tokio om daar nog eens een medaille te halen. Ik zeg zeker niet neen."