Beste prestatie in Peking: skiester Linda Le Bon eindigt 5e op Super Combiné Paralympische Spelen

Le Bon, met dochter Ulla Gillot als voorskiester in de klasse B2, werd vandaag zesde in de super-G en vijfde in de slalom en klokte een gecombineerde tijd van 2'18"20. De gouden medaille ging naar de Slovaakse Henrieta Farkasova (2'03"39), eerder ook al winnares van de afdaling. De Chinese Daqing Zhu (2'04"25) veroverde zilver, de Britse Menna Fitzpatrick (2'05"98) brons.

"Beter geskied dan de voorbije dagen"

"Ik ben ervan overtuigd dat we deze ochtend een betere wedstrijd hebben geskied dan de afgelopen dagen, hoewel het opnieuw een moeilijk parcours was", keek Le Bon terug op de super-G.



"Het parcours van de slalom in de namiddag bevatte verschillende dubbele, drie- en zelfs viervoudige poortjes, wat ik gezien mijn beperking niet al te graag heb. De slalom is de discipline die mij het minste ligt, maar ik heb alles gegeven om geen fouten te maken."



De Super Combiné van maandag werd met een dag vooruitgeschoven door de stijgende temperaturen.