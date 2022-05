Maxime Hordies wordt tweede in de tijdrit op de wereldbeker Para-cycling in Duitsland

De eerste 6 kilometers liepen met een stijging van 2% licht omhoog. Na het dorp Oberprechtal nam de klim lichtjes toe tot 4%. De finish lag op 640 meter hoogte.

Maxime Hordies moest in Duitsland zijn meerdere erkennen in de Italiaan Fabrizio Cornegliani, die 6 seconden sneller was dan de Belg. Het brons was voor de Zwitser Benjamin Früh.

Voor de Belgische delegatie in Duitsland is het al de tweede medaille. Eerder vandaag veroverde Tim Celen ook al zilver.