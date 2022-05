Johan De Rick en Laurens Devos krijgen Nationale Trofee Victor Boin van 2020 en 2021

Vanwege de coronapandemie werd de uitreiking van de prijs in 2020 uitgesteld. Daarom werden er dit jaar 2 paralympiërs gelauwerd. De trofee beloont een paralympische atleet voor zijn of haar prestaties in het afgelopen jaar en/of voor zijn of haar carrière en rol binnen de beweging. De trofee kan maar één keer in een carrière gewonnen worden. Johan De Rick krijgt de trofee voor zijn sterke prestaties als coach van de Belgian Bulls, onze nationale goalbalploeg. Zij kwalificeerden zich in 2020 voor de Paralympische Spelen in Tokio.

Goalbal is een sport voor mensen met een visuele beperking. Het wordt gespeeld door 2 teams van 6. Elke speler draagt een blinddoek, zodat elke speler dezelfde beperking heeft. De bedoeling is om een bal, met daarin een rinkelend belletje, in het doel van de tegenstander te gooien. De andere ploeg moet die dan op het gehoor proberen tegen te houden.

Devos verlengt paralympische titel in 2021

Ook in 2016 in Rio was Devos de beste. Hij verloor toen zelfs geen enkele set. Hij werd daarmee de jongste paralympische kampioen ooit. In Tokio kon hij die titel verlengen.

Ook Laurens Devos mag de prijs in ontvangst nemen. Hij wordt gelauwerd voor zijn sterke prestatie op de Paralympische Spelen, waar hij zijn titel verlengde in het tafeltennis.

Niets dan lof voor de winnaars

De jury looft de beide mannen. "Laurens Devos domineert nu al enkele jaren zijn categorie. Ik ben enorm onder de indruk van zijn continuïteit", vertelt BPC-voorzitter Marc Vergauwen. Ook voor Johan De Rick had hij niets dan lof. "De Belgian Bulls hebben de afgelopen jaren 2 medailles behaald. De ervaring van Johan heeft een enorme meerwaarde voor de ploeg." Johan De Rick is al 8 jaar coach van de Bulls, daarvoor was de 51-jarige zelf nog aanvoerder. Onder De Rick pakten de Bulls brons op het EK 2017 en brons op het WK 2018. In Tokio klokte het team af op de 6e plaats.

Ook de voorzitter van de jury, Denis Jaeken, spaart de mooie woorden niet. "We zijn zeer verheugd dat we weer paralympische atleten kunnen lauweren. Enerzijds heeft Johan De Rick een indrukwekkend palmares in het goalbal. Hij verzet bergen werk in de organisatie en educatie van de goalbalsport in België."



"Anderzijds is Laurens Devos ongetwijfeld de meest getalenteerde paralympische tafeltennisser ter wereld. Op 21-jarige leeftijd heeft hij al twee paralympische titels en verschillende wereld- en Europese titels."

Beide mannen mogen hun prijs op 18 mei in ontvangst nemen in het Sportimonium in Zemst.