Straffe stoten op WK papieren vliegtuigjes gooien: 61m ver, 16 seconden in de lucht

Het toernooi vond plaats in Hangar 7, waar het kruim van de papierenvliegervouwers verzameld was om letterlijk en figuurlijk een gooi te doen naar de wereldtitel. Elke deelnemer kreeg een A4'tje ter beschikking dat naar eigen goeddunken gevouwen mocht worden, zonder gebruik te maken van scharen, lijm of andere hulpmiddelen.



In de categorie "afstand" was het goud voor de Serviër Lazar Kristic, die zijn vliegertje liefst 61,11 meter ver wist te gooien. "Ik heb hier hard voor gewerkt en daarvoor ben ik nu beloond", straalde Kristic.



Goud was er ook voor de Pakistaan Rana Muhammad Usman Saeed in de categorie "airtime", waarin de vliegtuigjes zo lang mogelijk door de lucht moeten zweven. In de finale had Saeed genoeg aan 14"86 seconden om te winnen, in de voorrondes had hij met 16"39 seconden nog een wereldrecord gevestigd.



De Koreaan Seughoon Lee, leerkracht wetenschappen van beroep, pakte ten slotte nog de wereldtitel in de "aerobatics", waarin deelnemers 60 seconden kregen om een jury zoveel mogelijk te imponeren met hun creativiteit, vliegkunsten en technische uitvoering.