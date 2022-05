Sport moet een veilige haven zijn voor iedereen: luister naar onze podcast Fichebak over LGBTQIA+ in de sport

Ook de coming out van Jake Daniels gisteren heeft aangetoond dat het nog altijd niet zo eenvoudig is om je te outen in de sportwereld. Meestal komen sporters, en zeker mannelijke sporters, er pas voor uit als ze al gestopt zijn.



Want coming out gaat nog altijd gepaard met afwijzing. Gelukkig zijn er stilaan meer en meer positieve verhalen, zoals dat van voetballers Jake Daniels en Josh Cavallo, want die voelden zich ondersteund en aanvaard door hun omgeving.



Pas als we die verhalen vaker en vaker gaan lezen, als niemand nog zijn schouders ophaalt voor genderdiversiteit en seksuele diversiteit, dan zal het ook gewoon geen nieuwsitem meer zijn. En dan is de sport een veilige haven voor iedereen. Dat is waar skeletoni Kim Meylemans en professor Guy T'Sjoen ook voor pleiten.