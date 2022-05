Blackpool-speler Jake Daniels komt uit voor homoseksualiteit: "Hoop anderen te inspireren"

De 17-jarige Daniels wil met zijn openlijke statement een voorbeeld zijn voor andere mannen. "Dit voelt als het juiste moment om dit te vertellen. Dit is een stap voor mij, maar ik ben er klaar voor. Ik wil dat de mensen de echte Jake leren kennen, zodat ik volledig mezelf kan zijn", vertelt Daniels, mogelijk niet toevallig één dag voor IDAHOT, de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie. "Ik weet al lang dat ik homo ben en ik heb het al die tijd verborgen gehouden. Ik wil er niet meer over liegen. Nadat ik het verteld had aan mijn familie, de club en mijn ploegmaats is een last van mijn schouders gevallen. Nu ben ik blij dat ik eindelijk mezelf kan zijn. Het was zo'n opluchting dat ik in de volgende wedstrijd 4 keer gescoord heb."

Jake Daniels is niet de eerste Engelse voetballer die openlijk praat over zijn homoseksualiteit, al blijft het wel zeldzaam. In 2020 liet een Premier League-voetballer in een open brief weten dat hij homo is, maar die speler bleef anoniem, uit vrees voor zijn carrière.

"Ik voel me ontzettend gesteund. De club en mijn teammaats zijn hier geweldig mee omgegaan. De ploeg had heel vragen, maar hun reactie was fantastisch. Ik had het niet beter kunnen wensen. Onze kapitein zei dat hij ontzettend trots was op mij. Dat betekende enorm veel voor mij. Dit is een ongelooflijk gevoel."





Volgens Daniels rust er in het voetbal nog altijd een taboe op de seksuele geaardheid van voetballers. "Het is echt een mannetjeswereld. Ik ben me ervan bewust dat er mogelijk reacties zullen komen, sommige misschien homofoob. Ze mogen roepen wat ze willen, ik ga het me niet aantrekken."





"Ik hoop dat ik een rolmodel kan zijn voor anderen die hiermee worstelen. Het zou geweldig zijn als anderen in dezelfde situatie door mijn coming out dezelfde stap durven te zetten. Ik hoop dat ik zo kan inspireren om erover te praten. Je hoeft je niet te veranderen om wie je bent. Jij bent jij. Dat is het belangrijkste."





Daniels is de 2e actieve profvoetballer die openlijk homoseksueel is. Vorig jaar ging de Australiër Josh Cavallo hem voor. "Hij is voor mij zeker een inspiratie geweest, aldus Daniels.