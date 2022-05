Guardiola looft De Bruyne: "Onze genereuze assistgever begint nu ook van goals te genieten"

“Mopje. Ik ben zeer blij voor hem. Het tweede deel van de competitie speelde hij beter dan perfect. Kevin is zeer beslissend voor ons in de meest cruciale fase van het seizoen. Dat maakt van hem een van de beste spelers ter wereld op dit moment.”

“Ik ben zeer teleurgesteld in Kevin. Hij moest er vijf gemaakt hebben, maar hij trapte er eentje op de paal”, grapte een glunderende Guardiola gisteren na de wedstrijd.

Manchester City won gisteren met 1-5 van Wolverhampton. Een klinkende overwinning. Toch was het vooral Kevin De Bruyne die de show stal bij de Citizens. Onze landgenoot scoorde maar liefst 4 doelpunten.

Dit jaar lijkt hij ook zelf de weg naar het doel gevonden te hebben. Met 8 goals in de laatste 8 wedstrijden toont de maestro op het middenveld van City zich uiterst productief.

Vroeger blonk De Bruyne vooral uit met zijn splijtende laatste bal. "De Bruyne is een zeer genereuze speler. Hij heeft altijd oog voor zijn teammaats. Daarom pronkt hij ook steeds bovenaan in de lijstjes van de assistgevers.”

Ook Haaland kan "City helpen om nog meer te scoren"

"Ikzelf ben ook blij met de transfer. We gaan hem zo goed mogelijk begeleiden bij zijn transitie. Maar ik ben er vrij zeker van dat hij zich in een mum van tijd zal kunnen omscholen naar onze manier van spelen."

Ook Pep Guardiola was verheugd bij het nieuws van Haalands komst naar Manchester. "Ik wil eerst en vooral de club feliciteren met de transfer. Haaland heeft een mooie toekomst voor zich, daar kan de club mee van genieten."

Is er een nieuw koningskoppel in de maak bij Manchester City?

Na het vertrek van Sergio Agüero, "miste" City een echte nummer negen in zijn elftal. Met Erling Haaland haalt het opnieuw een doelpuntenmachine binnen.



“Haaland zal ons inderdaad helpen om meer te scoren, maar we mogen die verantwoordelijkheid niet volledig in zijn schoenen schuiven.”

"Verdedigen is niet alleen de verantwoordelijkheid van onze defensie. Aanvallen is niet alleen de taak van een diepe spits. Het is de verantwoordelijkheid van het volledige team."

"Ik wil nog niet te veel over volgend seizoen spreken, maar dan zullen we er als ploeg voor zorgen dat Haaland zijn killerinstinct ten volle kan benutten."