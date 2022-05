Guardiola over wissel De Bruyne tegen Real Madrid: "Was louter tactisch"

Er lijkt wel een vloek te zitten op de Champions League-jacht van Guardiola met City. Voor de zoveelste keer liep het mis. Dat de Spanjaard in de 72e minuut met Kevin De Bruyne zijn beste speler wisselde, begrepen velen niet.

Na de wedstrijd kwam Guardiola niet met een uitleg voor zijn wissel, maar voor de competitiewedstrijd tegen Newcastle ontkracht hij dat het om een blessure zou gaan. "Het was louter tactisch", zei de Spanjaard. "Alles gaat goed met Kevin."

De coach van City kwam nog eens terug op de pijnlijke uitschakeling. "We komen morgen voor het eerst weer bij elkaar en we gaan praten over ons als team en over de halve finale."

"Ik ga mijn jongens niet vragen de wedstrijd tegen Real Madrid te vergeten. Dat kan niet. We moeten er zo goed mogelijk mee proberen om te gaan."

Guardiola vindt niet dat het seizoen van City nu mislukt is. "Onze bazen uit Abu Dhabi investeren niet enkel in de club om de Champions League te winnen. Ze willen in elke competitie tot het einde meedoen. Uiteraard willen we de Champions League winnen, maar het is al een voorrecht om in alle competities tot het einde te kunnen meestrijden."