Word de padelkoning van jouw vriendengroep met 5 tips van een Belgisch kampioen

Knal jij de bal meestal gewoon op goed geluk zo hard als je kan over het net tijdens het spelen van padel? Nick Braet, Belgisch kampioen 2019 in padel, geeft je enkele basistips waarmee je binnenkort je tegenstanders alle hoeken van het veld laat zien.

1. Probeer bij de opslag niet alleen aan hard slaan te denken

"Ik zie vaak dat mensen bij de opslag de bal gewoon zo hard mogelijk proberen te raken. Ik adviseer om de bal met een beetje slice zo diep mogelijk en in de richting van het glas te mikken", zegt Nick Braet. Door het slice-effect blijft de bal laag en maak je hem moeilijker voor de tegenstander om terug te spelen. Door diep te spelen hou je je tegenstander weg van het net (zie verder) en het glas geeft je tegenstander sowieso minder ruimte om terug te slaan.

2. Positionering is cruciaal. Sta niet in niemandsland!

"Positionering is een van de belangrijkste dingen in padel. Je mag nog de beste techniek hebben, maar als je geen goede positie hebt, kan je die techniek niet gebruiken." "Na de opslag blijven beginnende padelspelers vaak gewoon staan. Beter is om meteen naast je partner aan het net te gaan staan. Zo kan je de tegenstander meer onder druk zetten. De ideale aanvallende positie is op ongeveer 3 of 4 meter voor het net. Zorg dat je niet in niemandsland staat." "De basispositie in verdediging bevindt zich op 2 meter van de zijwand en 2 meter van de achterwand. Vaak kan je dat zien aan de splitsingen tussen het glas."

3. Glazen wand kan je vriend zijn

"De glazen wand rond het padelveld dient niet om uit te rusten. Het glas kan je vriend zijn tijdens een wedstrijd. Als een bal van je tegenstander botst voor de witte opslaglijn in het veld, dan kan je gewoon terugslaan met een forehand of backhand." "Botst de bal achter de witte lijn, dan is het vaak interessanter om te wachten tot de bal tegen het glas is gegaan. Het glas is dan je vriend, want het geeft je meer tijd om de bal opnieuw over het net te spelen."

4. Gebruik een lob om je defensieve positie om te zetten naar een aanval

"Een tip om een defensieve situatie om te draaien in een aanval is het gebruik van een goede lob. Zo duw je de tegenstanders naar achteren en kan je zelf de ideale aanvalspositie aan het net innemen."

5. Wil je toernooien spelen, word dan lid van Tennis Vlaanderen

Voor wie meer ambitie heeft dan enkel op recreatief niveau te spelen met vrienden, zijn er toernooien op vele niveau's. "Om competitie te spelen moet je aangesloten zijn bij de federatie. In Vlaanderen is dat Tennis Vlaanderen. Als lid kan je jezelf inschrijven voor interclubcompetitie of toernooitjes. Er zijn veel mogelijkheden."