Het wielervoorjaar is weer voorbijgevlogen. De winnaars hebben een plekje in de wielergeschiedenis veroverd, de verliezers likken hun wonden. Jullie hebben blijkbaar het meest genoten van de zege van Remco Evenepoel, op de voet gevolgd door de historische overwinning van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem.