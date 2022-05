3x in de roos! Simon Whitlock verbluft met waanzinnige "bull-bull-bull"-checkout

Whitlock voerde het kunstje op in de achtste finales van Dutch Open in Zwolle, een toernooi op de EuroTour van de PDC. Whitlock stond 5-1 voor in zijn wedstrijd tegen de Zweed Daniel Larsson. Whitlock had de bovenhand en zette zichzelf op een checkout van 150 punten.

Traditioneel wordt zo'n checkout uitgeworpen via een route die de tripel 20 of de tripel 19 passeert, maar Whitlock koos voor de aartsmoeilijke spektakelroute. Met drie perfecte pijlen in de bull's eye, elk 50 punten waard, maakte hij de leg en de wedstrijd af. Het Nederlandse publiek ging volledig uit zijn dak.

Met Dimitri Van den Bergh stond er ook een Belg op de tabel in Nederland. Maar Dancing Dimi, die vrij was in de eerste ronde, verloor in ronde 2 tegen de Kroaat Boris Krcmar, de nummer 57 van de wereld.