Michael van Gerwen houdt Dimitri Van den Bergh van titel op European Darts Open

Dimitri Van den Bergh (PDC-9), die in de 1/8e finales de thuisfavoriet Martin Schindler (PDC-49) met een gemiddelde van 105.31 per 3 darts aan de kant zette, was in de kwartfinale met 6-1 meer dan een maatje te groot voor de Noord-Ier Josh Rock (PDC-93).



Voor een plaats in de finale moest hij het opnemen tegen de Engelsman James Wade (PDC-5), maar de 11-voudige Premier Event-winnaar moest afhaken wegens gezondheidsproblemen.



In de finale nam Michael van Gerwen (PDC-3) aanvankelijk een 3-1 voorsprong, maar Van den Bergh kwam langszij. Van Gerwen, de drievoudige wereldkampioen, nam met onder meer twee 12-darters en een 10-darter opnieuw een voorsprong: 6-4.



Van den Bergh won de 11e leg, waarna hij in de 12e twee darts miste om zijn achterstand te herleiden tot één leg. Van Gerwen pakte de leg en won het volgende spelletje voor een 8-5 overwinning.



Van Gerwen was met een gemiddelde van 102.49 duidelijk meer trefzeker dan Van den Bergh, die uitkwam op 89.54. Onze landgenoot lukte wel 50 procent van zijn uitworpen tegen 44.4 procent voor Van Gerwen.



Voor de Nederlander was het zijn 5e European Darts Open-titel en zijn 3e overwinning in een European Tour-event dit seizoen. Dimitri Van den Bergh stond voor het eerst in een finale van een European Tour-event.