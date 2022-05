BEKIJK: Counter-Strike-gekte in Antwerpen: Faze Clan wint WK in uitverkocht Sportpaleis

"Ze contacteerden ons omdat we zo luid supporterden. Ze vroegen ons om dat zeker vol te houden en we kregen zelfs toegang via de persingang", verklaart de Fransman. Er vormde zich een blok Vitality-supporters onder de perstribune. Zij lanceerden regelmatig de Viking-Clap en waren de eersten die uit hun dak gingen bij een waanzinnige play van een van de spelers.

De Golden Hornets zijn de voorbije dagen iedereen opgevallen. Ze supporterden zo luid dat verschillende spelers en teams over hen tweetten. Ook de organisatoren was de vocale steun van de Vitality-fans niet ontgaan.

Populair over heel de wereld

Dat Leothomas gek is van alles wat met gaming te maken heeft, is duidelijk. "Ik studeer sinds vorig jaar Esports in Frankrijk, ik hoefde dus niet helemaal van Brazilië te komen." Fans van over heel de wereld verbroederden dankzij de gemeenschappelijke liefde voor Counter-Strike. "Het is super om te zien dat zo veel verschillende nationaliteiten aanwezig zijn. Gisteren leerde ik zelfs nog iemand kennen uit China", vertelt Leothomas enthousiast.

Pedro Escaleira is een Portugese fan die kwam supporteren voor Imperial. "Ik logeer bij een vriend in België. Ik heb altijd al een major live willen zien, dus ik ben heel blij dat ik er ben", zegt Pedro. "Nu Imperial er niet meer is, hoop ik dat NAVI wint", legt de Portugees uit. Jammer genoeg voor hem was ook zijn tweede keuze voor het toernooi niet de eindwinnaar.

Het is de eerste keer dat een major - of WK - plaatsvindt in België, maar dat is er niet aan te zien volgens Pedro. "Het is een geweldig evenement, ik zou de organisatie een 9/10 geven.", looft Pedro. "Alleen als het toernooi in Portugal zou zijn, zou het 10/10 kunnen krijgen", vertelt hij met een knipoog.