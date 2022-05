Kenneth Vandendriessche wint op Lanzarote zijn eerste Ironman

Lanzarote geldt als een van de zwaarste volledige triatlons (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen) ter wereld.



De Deen Matthias Petersen kwam als eerste uit het water en stapte ook als eerste van zijn fiets. Vandendriessche kwam samen met Bart Aernouts en Victor Alexandre in de top 20 uit het water op 6'22" van Petersen.



De 3 Belgen zetten samen de achtervolging in. Vandendriessche kwam het best vooruit en begon als derde te lopen op 5'43" van Petersen. De Duitser Philipp Bahlke liep als enige nog tussen hen in. De 3,5 minuut achterstand op Bahlke had de 30-jarige Belg gedicht.



Met een ijzersterke marathon (2'40"37) stormde Vandendriessche ook Petersen voorbij. Hij triomfeerde met een eindtijd van 8u39'56".



Petersen eindigde als tweede op 2'49", Bahlke was derde op 11'17". Aernouts was 10e op bijna 30 minuten van Vandendriessche, Alexandre 13e op 40 minuten.



Het was de 30e editie van Lanzarote, Vandendriessche zorgde voor de 6e Belgische zege. Hij trad in de voetsporen van Dirk Van Gossum, Bert Jammaer (2x), Bart Aernouts en Frederik Van Lierde.



Vandendriessche heeft met deze zege meteen ook startrecht in de Ironman van Hawaï in oktober.