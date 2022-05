Turnhout maakt zich op voor het grootste BK-darts ooit: "Voor sommige spelers kan het hier echt gebeuren"

Dit weekend strijken meer dan 1000 Belgische darters neer in Turnhout voor wat het grootste Belgische BK darts ooit moet worden. Darts kreeg sinds de successen van Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts een enorme boost. En dat voelen ook de organisatoren van dit BK.

"Alles staat net op tijd klaar", zegt bondsvoorzitter Adrie Van Schoor. "En dat moet ook wel, want vanavond staat er al een BV-toernooi op het programma." Het hele weekend door zullen meer dan 1000 liefhebbers naar de triple 20 werpen in de sporthal van Turnhout, en dat in verschillende categorieën. Van Schoor: "Op zaterdag komen er 250 duo's in actie, op zondag is het dan de beurt aan 600 individuele spelers. Om het allemaal vlot te laten verlopen hebben we 45 dartsstanden opgesteld. Eén van die standen staat op het hoofdpodium en zal live gestreamd worden."

Hét moment voor nieuw talent om zich te tonen

Adrie Van Schoor: "Op het laatste BK voor Corona hadden we 50 inschrijvingen." Het mag duidelijk zijn dat darts in België in enkele jaren tijd een enorme opmars kent. Van Schoor ziet verschillende redenen voor die opstoot: "De media-aandacht en Corona. Mensen mochten niet buiten komen en wat is er laagdrempeliger dan darts?Nu de toernooien weer opstarten, voelen we dat effect." “Het heeft natuurlijk ook met Kim Huyrechts en Dimitri Van den Bergh te maken. Iedereen hoopt om te kunnen wat zij kunnen." Zoek echter niet naar Dimitri Van den Bergh of Kim Huybrechts op dit toernooi. Zij komen uit in de internationale PDC-competitie en kunnen niet meedingen naar de Belgische titel. En dat schept wel mogelijkheden voor vers talent in Turnhout.

Van Schoor: "Neem nu Robbe Dasseville. Zijn deur wordt al plat gelopen door privé-sponsoren. Ik denk dat er nog wel talenten zullen opgemerkt worden dit weekend. Hier kan het voor sommige spelers echt gebeuren. Ze kunnen laten zien dat ze er bovenuit steken."



"De jongste deelnemer is trouwens 10 jaar oud, de ondergrens. Daarvoor werken we samen met darts België, zij gaan volop voor de jeugd."



