Van den Bergh klopt sterke De Decker, maar strandt in halve finale van Players Championship

Dit weekend trok de ProTour in het darts zich weer op gang. In Barnsley stond zaterdag het 5e Players Championship van het seizoen op de agenda. De zes Belgische tourkaarthouders (Van den Bergh, De Vos, Huybrechts, Raman, Vandenbogaerde en De Decker) tekenden present.

Van die zes toonden Van den Bergh en De Decker zich de sterksten. De Decker knalde voorbij onder andere Raymond van Barneveld richting kwartfinale. Ook Van den Bergh maakte indruk door onder meer Adrian Lewis met een gemiddelde van 109 uit te schakelen.

De loting bepaalde dat de twee Belgen elkaar moesten bekampen in de kwartfinale. Daarin weerde De Decker zich kranig, maar de nummer 66 van de wereld moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de Belgische nummer één.

Van den Bergh leek over goede kaarten te beschikken om de eindzege te pakken, maar in de halve finale struikelde hij over de Australiër Damon Heta met 7-4. Na onder meer een ongelukkige "robin hood" bij een kans op een 170-checkout zat zijn dag erop. Heta versloeg vervolgens in de finale Gary Anderson met 8-6.

Morgen staat er opnieuw een Players Championship op het programma. De toernooien tellen mee voor de wereldranking, een toernooizege levert 12.000 pond op.