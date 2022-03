Van den Bergh vergeet Van Gerwen uit te tellen in halve finales German Darts Championship

Dimitri Van den Bergh (PDC-9) had alle mogelijkheden om te winnen tegen de nummer 3 van de wereld. Onze landgenoot dwong tegen Michael van Gerwen verschillende kansen af om het af te maken, maar miste 3 matchdarts.



Van Gerwen strafte de missers van Van den Bergh vervolgens genadeloos af. Met een dubbel 18 telde hij zijn tegenstander uit. Van den Bergh kwam aan een gemiddelde van 100,97 punten per drie darts, Van Gerwen deed met 101,26 nog net iets beter.



In de finale stak Van Gerwen de Engelsman Rob Cross (PDC-10) met 8-5 de loef af. Voor de Nederlander is het zijn 33e titel op de European Tour, al dateerde zijn vorige overwinning wel al van 3 jaar geleden.