Dimitri Van den Bergh sneuvelt verrassend in de 2e ronde op de UK Open

Na een indrukwekkende overwinning tegen Daryl Gurney in de eerste ronde (2-10) stapte Dimitri Van den Bergh vol vertrouwen het podium op voor zijn partij tegen de lager gerangschikte Ryan Searle.



De nummer 9 van de wereld begon dan ook goed aan de wedstrijd, maar kon in een hoogstaande openingsfase geen break tot stand brengen. Beide spelers wierpen een gemiddelde van meer dan 102 per drie darts.



Searle schakelde nog een tandje hoger en maakte in de 7e leg optimaal gebruik van een aarzelende Van den Bergh om een break te verzilveren.

Het was een kloofje dat de Engelsman uiteindelijk niet meer weggaf om de wedstrijd met 10-8 over de streep te trekken.



Een nederlaag waardoor Dancing Dimi opnieuw vroeger dan verwacht zijn koffers moet pakken op een groot toernooi.