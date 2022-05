Kevin De Bruyne zorgt voor dolle taferelen op eigen toernooi: "Leuk maar ook heel moeilijk"

Gisteren was het nog een immense verrassing dat De Bruyne plots opdaagde in Drongen. De metronoom speelde toen onaangekondigd mee in het BV-toernooi, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.

Zijn passage zaterdag was wél aangekondigd... En dat was er ook aan te zien. Duizenden mensen vonden de weg naar de KDB Cup. De organisatie verwacht dat alle bezoekersrecords zullen sneuvelen.



De Bruyne groette er de jonge spelers van Manchester City, nam even plaats in de dug-out en maakte vervolgens tijd vrij voor duizenden jonge fans. Die stonden aan te schuiven in een schijnbaar oneindige wachtrij rond het aanpalende veld. Allemaal wachtend op een handtekening of foto.

"Het is onwaarschijnlijk druk", besefte ook De Bruyne. "Spijtig genoeg heb ik niet genoeg tijd om iedereen blij te maken. Je moet zoveel mensen zien en zoveel plekken bezoeken... Het is leuk maar ook heel moeilijk."