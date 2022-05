Kevin De Bruyne kijkt vanavond niet naar Champions League-finale: "Hoeft voor mij niet"

Zou er op de KDB Cup een toekomstig Champions League-winnaar rondlopen? Kevin De Bruyne hoopt alvast van wel - aangezien de trofee nog ontbreekt op zijn palmares.

Veel scheelde het niet of de middenvelder had vanavond zelf in Parijs gestaan om voor de hoogste clubtrofee te knokken. Alleen was er die pijnlijke uitschakeling tegen Real Madrid.

Onze reporter ter plekke vroeg aan De Bruyne of hij vanavond naar de finale zou kijken. "Ik denk het niet", grijnsde KDB eens. "Hoeft niet. Dat het een gemiste kans blijft? Dat is het elk jaar, maar zo kijk ik niet naar voetbal. We speelden heel goed in die halve finale, maar verloren alles op vijf minuten. Op het moment zelf was dat pijnlijk, ondertussen is dat voorbij."