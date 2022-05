Belgian Cheetahs vragen aandacht voor Menstrual Hygiene Day: "Jongere meisjes hebben nood aan de feedback"

Ook de Belgian Cheetahs zijn sterk begaan met het onderwerp. Sprintster Hanne Claes geeft ook lezingen over het onderwerp: "Er zijn veel trainingen geweest waarbij ik en andere ploeggenotes echt last hadden van onze regels. We hadden dan nauwelijks energie", vertelt Claes.

Ploeggenote van Claes bij het estafetteteam, Naomi Van den Broeck, kan erover meespreken: "Er zijn momenten waarbij ik negatieve gevoelens ervaar en te kampen heb met lichamelijke klachten. Dit kan zeker mijn prestaties beïnvloeden, pas na 10 jaar weet ik hoe ik hier beter op kan reageren."

Hanne Claes merkte vaak dat coaches niet altijd begrip hadden voor de situatie: "Er werd vaak getraind zoals gepland of er werd gevraagd om door de pijn heen te bijten."

De atletes benadrukken dat het belangrijk is om erover te blijven praten: "Als ik de feedback had gekregen die wij nu aan jongere meisjes kunnen geven dan was ik enorm dankbaar geweest. Het zou ook niet onverstandig zijn mocht elke federatie een verantwoordelijke hebben die de atletes kan ondersteunen."